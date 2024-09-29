Месси искусным голом спас "Интер Майами" от поражения в МЛС: видео

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Интер Майами" – "Шарлотт" – 1:1

Голы: Месси, 67 – Свидерские, 57

После безголевого первого тайма команды приступили к делу после перерыва. Открыли счет гости из Северной Каролины. Бронико из полукруга штрафной пробил в направлении ворот, а форвард сборной Польши Свидерски в хоккейном стиле подправил удар партнера.

"Чапли" отыгрались через 10 минут. Бремя лидерства на себя взял Месси. Аргентинец получил мяч после розыгрыша углового, ложным движением убрал защитника и метров с 20-ти технично уложил сферу под штангу ворот "Шарлотта" – 1:1 в итоге.

Месси продолжил набирать очки в бомбардирской гонке. Нападающий за 16 матчей оформил 15 голов и отдал 15 результативных передач. "Интер Майами" досрочно завоевал место в плей-офф сезона-2024.

Украинец Сергей Кривцов провел весь матч на скамейке запасных. Его соотечественник Евгений Чеберко отыграл второй тайм за "Коламбус" в противостоянии с "ДС Юнайтед" (2:2). Третий украинец серии – Александр Сваток – в составе "Остина" вышел на финальные минуты против "Реала Солт Лейк" (2:2).