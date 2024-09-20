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Сам себе продюсер. Месси выбрал направление работы после футбола

Майами, Пятница 20 сентября 2024 12:38
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Сам себе продюсер. Месси выбрал направление работы после футбола Фото: Лионель Месси после футбольных наград стремится получить кинотелевизионные (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира Лионель Месси основал продюсерскую компанию по созданию кинопродукции и телевизионного контента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" решил стать продюсером. Новая компания аргентинца получила название 525 Rosario в честь родного города звезды в провинции Санта-Фе.

В своей деятельности продюсерская фирма будет сосредоточена на создании программ для всей семьи и контента для телевидения премиум-сегмента. Дополнительно 525 Rosario будет снимать фильмы, рекламные ролики для спортсменов и обслуживать спортивные мероприятия. Новый бизнес Месси запустил в сотрудничестве со Smuggler Entertainment.

Чемпион мира сблизился с компанией во время съемок двух документальных сериалов Apple TV+ – "Чемпионат мира Месси: восхождение легенды" и "Месси встречает Америку". У новой компании будут две штаб-квартиры – в Майами и Лос-Анджелесе. Контролировать деятельность 525 Rosario будут семья Месси и гендиректор Smuggler Entertainment Тим Пасторе.

Лионель Месси в 2024 году

Аргентинец начал первый полный сезон в составе "Интера Майами". "Чапли" со старта чемпионата повели борьбу за лидерство в Восточной конференции МЛС.

Пока флоридцы идут на первой строчке в турнирной таблице (63 очка). Вклад Месси в такой результат "Интера Майами" колоссальный. Статистика аргентинца на данный момент – 14 матчей, 14 мячей, 15 результативных передач.

В июне-июле защищал цвета сборной Аргентины на Копа Америка. "Альбиселесте" дошли до финала турнира, где минимально обыграли Колумбию. Правда, Месси оформил всего 1 гол.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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