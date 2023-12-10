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Месси только снится. Украинец с первой попытки получил чемпионский титул МЛС

Коламбус, Воскресенье 10 декабря 2023 10:30
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Месси только снится. Украинец с первой попытки получил чемпионский титул МЛС Фото: Евгений Чеберко (с флагом Украины в центре) празднует чемпионство с "Крю" (facebook.com/ColumbusCrew)
Автор: Антон Федорцив

Украинский защитник Евгений Чеберко в составе "Коламбус Крю" завоевал чемпионский титул североамериканской Major League Soccer (MLS). В финале плей-офф сезона-2023 одолен "Лос-Анджелес".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

МЛС, плей-офф, финал

"Коламбус Крю" – "Лос-Анджелес" – 2:1

Голы: Кучо, 33 (пенальти), Йебоа, 37 – Буанга, 74

"Крю" шокировали гостей из Калифорнии двумя голами до перерыва. Сначала Кучо уверенно реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой. Зато Йебоа забил из игры – Мейнехе роскошной передачей вывел ганца на свидание с голкипером, а тот элегантно пробил мимо вратаря.

"Лос-Анджелес" отквитал один мяч на 74-й минуте. Буанга после флангового прострела со второй попытки все же протолкнул мяч в сетку ворот "Коламбуса". Тем не менее, на большее калифорнийцы не замахнулись и проиграли финал.

Украинец Чеберко начал матч на скамейке запасных. На поле он появился на 83-й минуте, заменив автора второго забитого мяча Йебоу. Всего в триумфуальном сезоне центрбек сыграл 9 поединков МЛС.

Что известно о "Коламбусе Крю"

Основан в 1994 году клуб из штата Огайо. Прозвище – "Крю", "черно-золотые". Домашние матчи проводит на стадионе "Lower.com Field".

Трехкратный чемпион МЛС (2008, 2020, 2023), обладатель Открытого Кубка США-2002, победитель "Кампеонес Кап" (2021). Владельцы команды – Haslam Sports Group и семья Эдвардсов. Президент клуба – американец украинского происхождения Тим Безбатченко, а главным тренером команды в декабре 2022 года стал француз Уилфрид Нанси.

Маскот команды – кот Крю. Первой клубной эмблемой было изображение трех рабочих в касках.

К слову, украинец Лунин начал сотрудничество с агентом Мендешем назло "Реалу".

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