Шестиразовий володар "Золотого м'яча" і один з кращих футболістів сучасності Ліонель Мессі хоче покинути "Барселону". Контракт форварда з клубом розрахований до 2021 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як наголошується, Мессі клубу повідомив про своє бажання піти, надіславши відповідного листа.

За повідомленням спортивного видання Marca і низки інших ЗМІ, 33-річний капітан "Барселони" вже провів переговори про відхід.

При цьому форвард заявив про бажання покинути клуб вільним агентом. У Мессі був відповідний пункт в угоді, за яким він може покинути команду вільним агентом в кінці будь-якого сезону, однак ця можливість була до 10 червня.

Сума відступних за Месії становить 700 мільйонів євро, що більш ніж в три рази перевищує суму самого дорогого трансферу в історії футболу.

Видання зазначає, що у Мессі є розбіжності з новим тренером "Барселони" Рональдом Куманом.

Такий крок аргентинського футболіста буде безпрецедентним в історії, враховуючи суму, яку "Барселона" змогла б виручити на його продажу.

Зазначимо, Месії називають найкращим футболістом в історії "Барселони" і одним з кращих у світі. Він є кращим бомбардиром в історії клубу. За час його гри "Барселона" завоювала чотири кубка Ліги чемпіонів і безліч інших нагород. Сам Мессі - перший в історії футболіст, який завоював 6 "Золотих м'ячів". Його найближчий переслідувач - Кріштіану Роналду, у якого 5 таких нагород.

Нагадаємо, раніше "Барселона" призначила нового тренера в рамках масштабної реорганізації команди.

На цій посаді він змінив Кіке Сетьена, який очолював "синьо-гранатових" з січня нинішнього року і був відправлений у відставку після розгромної поразки від "Баварії" з рахунком 2:8 в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.