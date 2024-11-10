Месси голом не остановил сенсационный вылет "Интера Майами" из плей-офф МЛС

МЛС, Восточная конференция, плей-офф, 3-й матч

"Интер Майами" – "Атланта Юнайтед" – 2:3; серия – 1:2

Голы: Рохас, 17, Месси, 65 – Тиаре, 19, 21, Слиш, 76

"Чапли" быстрее освоились и повели в счете на 17-й минуте. Месси в центре штрафной получил передачу партнера и пробил в верхний угол, но Гузан сумел парировать мяч. Впрочем, на углу вратарской сферу подхватил Рохас и добил в сетку.

Ответ "Атланты" оказался двойным. Каких-то четыре минуты спустя джорджийцы уже были впереди. Дубль оформил Тиаре. В первом эпизоде сенегалец мощно пробил в касание после передачи за спины защитникам, а во втором – пробил под перекладину после паса Миранчука.

"Интер Майами" вернулся в игру на 65-й минуте. Это Месси головой (!) замкнул навес Вейгандта от лицевой линии. Но последнее слово в противостоянии было за "Атлантой". Слиш еще эффектнее пробил со второго этажа после подачи Амадора. Далее следует "Юнайтед".

Украинец Сергей Кривцов матч пропустил. Он не попал в заявку флоридцев из-за мышечной травмы. Финальная статистика центрбека в сезоне-2024 МЛС – 23 поединка, 1 гол, 4 желтых карточки. Цифры Месси потрясающие – 22 матча, 21 мяч, 18 результативных передач.

Лионель Месси в "Интере Майами"

Аргентинец перебрался в США летом прошлого года. С "цаплями" он заключил контракт на 2,5 года. Ведущую роль в подписании чемпиона мира сыграл совладелец клуба Дэвид Бекхэм.

В дебютный сезон Месси команда не смогла пробиться в плей-офф. Зато "Интер Майами" завоевал Кубок лиг США и Мексики, одолев в серии пенальти "Нэшвилл" (1:1, пенальти – 10:9). Статистика аргентинца в турнире – 7 матчей, 10 голов.

Во второй сезон "цапли" шли в лидерах Восточной конференции на протяжении всего регулярного чемпионата и заранее пробились в плей-офф. В октябре Месси стал лучшим бомбардиром клуба в истории.