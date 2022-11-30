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Жители Харьковской области заочно сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами

Фото: в Харьковской области сообщили о подозрении коллаборанту (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Антон Малиновский

Правоохранители заочно сообщили о подозрении жительнице Изюмского района Харьковской области, сотрудничавшего с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.

По данным следствия, 58-летний житель села Бабенково Изюмского района с марта во время временной оккупации села военными РФ активно сотрудничал с оккупантами.

"Кроме помощи продуктами и техникой, правонарушитель предоставлял врагу информацию о семьях военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Правоохранителями было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет.

Напомним, что пограничники задержали сторонника оккупантов в Харьковской области. У него обнаружили гранаты и самодельную взрывчатку.

Также сообщалось, что правоохранители задержали в Херсоне приспешника оккупантов. Мужчина помог ФСБ убежать на левый берег Днепра в Херсонской области.

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