Жителям сектора Газа могут разрешить эвакуацию в Египет. Идут переговоры

По данным CNN, согласно обсуждаемому предложению, всем гражданам США будет разрешено пройти через пограничный переход Рафах, если они предъявят свои американские паспорта, в то время как передвижение местных гражданских будет ограничено до 2 000 человек в день.

Анонимные источники издания сообщили, что окончательное одобрение договоренности должно поступить от египтян, которые контролируют контрольно-пропускной пункт Рафах на границе между Газой и Египтом.

Израильский чиновник сказал, что "в интересах Израиля", чтобы как можно больше палестинцев покинули Газу.

В то же время на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби подтвердил, что сейчас ведутся активные дискуссии по безопасному проходу для мирных жителей в Газе.

Масштабная атака ХАМАС на Израиль

Напомним, в субботу 7 октября боевики группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру того же дня израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Впоследствии Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Вчера лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили свою "непреклонную и единую" поддержку Израиля и осудили действия ХАМАСа.

Отметим, что ранее в МИД Украины подтвердили, что две гражданки нашего государства погибли в результате боевых действий. Вчера стало известно, что дипломатам удалось эвакуировать раненого украинского мальчика из города Сдерот.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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