Жителям прифронтовых районов позволят самостоятельно заготавливать дрова на зиму, - Шмыгаль

Украинцы, проживающие в прифронтовых регионах, смогут самостоятельно заготавливать древесину на зиму. Правительство дало соответствующее поручение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Подготовка к зиме вблизи линии фронта. Большой вызов, над которым активно работаем. Во многих общинах древесина является основным средством для обогрева помещений", - пояснил премьер.
Он пояснил, что в связи с этим, Минприроды получило поручение разработать нормативно-правовой акт, который даст "зеленый свет" для самостоятельной заготовки древесины жителями населенных пунктов.
"Эта процедура должна быть четко регламентирована, чтобы люди смогли заготовить достаточно дров без ущерба для наших лесов", - подчеркнул Шмыгаль.
Он также подчеркнул, что правительство поручило Министерству энергетики, Минэкономики, Минфину совместно с Вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции Ириной Верещук срочно разработать механизм распределения гуманитарной помощи в виде сжиженного газа для нужд бытовых потребителей. В частности в Донецкой области.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит решение по прохождению отопительного сезона. Детальнее о том, что государство может сделать в этом направлении, можно узнать в материале РБК-Украина.
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