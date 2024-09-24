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Жителям Львова сделали важное предупреждение: к чему готовиться

Фото: Ратуша, Львов (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня на территории Львовской общины вечером состоятся учения сил гражданской защиты. Жителей просят не переживать из-за увеличения специализированного количества на улицах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

Отмечается, что во время учений в ряде районов города может передвигаться значительное количество спасательной и спецтехники.

Сообщается, что обучение сил гражданского учреждения является плановым и проводится с целью повышения безопасности граждан.

Также известно, что сигналы оповещения при обучении силы гражданской защиты не будут использоваться.

Обучение сил гражданской защиты

С начала полномасштабного вторжения России в Украину с 2022 года в разных городах страны активно и систематически проводятся учения сил гражданской защиты. Эти тренировки направлены на повышение готовности к чрезвычайным ситуациям, таким как ракетные удары, обстрелы, эвакуация населения и ликвидация последствий аварий и катастроф.

Основные направления учений включают:

  1. Оперативное реагирование . Силы гражданской защиты отрабатывают быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации, в частности, эвакуацию пострадавших и оказание первой медицинской помощи.

  2. Координация между службами . Проводятся тренировки по координации действий различных служб – полиции, медиков, спасателей, военных и местных органов власти, чтобы эффективнее взаимодействовать в кризисных ситуациях.

  3. Обучение населения . Организуются информационные кампании для граждан по чрезвычайным ситуациям, включая укрытие в бомбоубежищах, пользование средствами индивидуальной защиты и поведение во время обстрелов.

  4. Ликвидация последствий разрушений . Отрабатываются навыки работы с тяжелой техникой для ликвидации завалов, разминирования территорий и восстановления поврежденной инфраструктуры.

Эти учения проводятся по всей стране. Они являются частью более широкой стратегии обеспечения готовности государства и граждан к любым вызовам в военное время.

Мы недавно сообщали, что в Украине стартовала Школа восстановления общин по примеру Mariupol Reborn, а заявки на участие в программе подали представители более 100 украинских общин.

Также Украина пригласила у стран-членов НАТО тяжелую строительную, инженерную и медицинскую технику в рамках международной помощи. Она необходима для восстановления объектов инфраструктуры, которую обстреливают россияне.

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Львов