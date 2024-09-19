В Украине стартовала Школа восстановления общин по примеру Mariupol Reborn

Проект преследует цель подготовки муниципальных менеджеров периода восстановления. Заявки на участие уже подали представители более 100 украинских общин. Практически ориентированный курс продлится до марта. Результатом станут разработанные видения обновления для каждой из муниципальных команд-участниц. Лучшие выпускники продолжат обучение на академическом уровне и получат дипломы государственного образца.

Презентация проекта состоялась в Киеве на международном форуме "Создаем завтра: послевоенное восстановление и восстановление общин".

"Это коммуникация между всеми руководителями общин, как оккупированными, так и деоккупированными. Самая главная цель этой школы - сохранить людей и для людей восстанавливать наши общины. И для Рубежанского общества важно участвовать в Школе восстановления", - поделился начальник Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. .

Глобальный проект "Школа восстановления общин" основан Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь.Реборн" как ответ на запросы общин относительно планов и ресурсов, необходимых для эффективного послевоенного восстановления и восстановления, привлечения международной помощи и координации между государственными и негосударственными структурами.

"Родилось это из той концепции, того опыта, который Мариуполь получил во время полномасштабного вторжения, формирования общего видения нашего возвращения, восстановления, которое мы вложили в проект Mariupol Reborn. Лучшие учителя, профессора, кандидаты наук готовили этот процесс к обучению. Все наши планы , наработки уже трансформированы в учебный процесс. Это очень важный инструмент, который мы даем как возможность общинам, чтобы они сделали то же самое", - рассказал председатель Секции Ассоциации городов Украины по развитию деоккупированных и временно оккупированных общин, Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Программа курса будет состоять из 4 практических модулей экспертного уровня: стратегия для общества - государственный и международный уровень; экономическое моделирование, восстановление городов и территорий; сохранение общины, возвращение людей и преодоление социальных конфликтов; проекты, ресурсное обеспечение, привлечение инвестиций Разработка учебных материалов реализовалась усилиями Киево-Могилянской Академии и "Метинвест Политехники".

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши общины имели как можно скорее ответы на вопросы, которые задает нам реальность. И этих вопросов дальше будет только больше. В контексте послевоенного восстановления Украины на плечи общин будет ложиться не только основная ответственность, но и основная тяжесть этой работы .И здесь речь идет не только о восстановлении как строительстве, концепции и видении, но восстановлении, скажем, как работа с ветеранами, и много таких точечных вопросов", - объясняет президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит.

Проект реализуется при финансировании Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института IRI Ukraine в партнерстве с "Метинвест" и SCM.

"Для системы бизнесов Рината Ахметова большая честь быть партнером и основателем школы восстановления. Эта Школа о шансе отстроить Украину на базе новых принципов. Это шанс перепрыгнуть старые проблемы, сделать украинские города конкурентоспособными на многие годы вперед. Для этого нам нужно опираться на партнеров. Это образовательные партнеры. Это наши партнеры-города, потому что невозможно построить завод, если нет людей, которые на нем будут работать. Невозможно конкурировать, если нет достаточно специальности для того, чтобы удерживать лучших. Люди всегда были ключевыми. Способность общин всегда должна быть в фокусе", - отметила директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн" Наталья Емченко.