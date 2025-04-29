Жителям домов, разрушенных во время атаки 24 апреля, компенсируют аренду жилья, - КГГА

Жители столичного микрорайона Святошин, который больше всего пострадал в результате российской атаки на Киев 24 апреля, получат от города компенсацию за аренду жилья. Они единодушно выбрали этот вариант как лучший среди предложенных городом.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Пострадавшие семьи единогласно согласились, что компенсация аренды жилья - это лучший для них выход. Конечно, у нас есть несколько вариантов размещения людей - и социальные квартиры, и общежития. Впрочем, люди хотят проживать недалеко от того места, где и жили, потому что "завязаны" на детских садах, школах, местах работы. И поэтому не всегда воспринимают предложения временно переехать в другие районы", - рассказал Николай Поворозник.

Он отметил, что сейчас поступило 34 заявления на получение компенсации за аренду жилья. А на получение единовременной материальной помощи из городского бюджета по программе "Забота. Навстречу киевлянам" - почти 600 заявлений.

Первый заместитель председателя КГГА также подчеркнул, что в поврежденных домах продолжаются восстановительные работы. Крыши накрыли плотным материалом, чтобы обезопасить помещения от возможных дождей. Также продолжаются замеры выбитых окон и расчеты ремонта.

Поворозник напомнил, что неподалеку от места поражения - в школе № 96 - работает оперативный штаб, где пострадавшие жители могут получить горячее питание. Там же им помогут написать заявления на получение временного жилья и материальную помощь.

Массированная атака на Украину 24 апреля

24 апреля, российские войска атаковали Украину дронами и ракетами различных типов, в частности баллистикой. Россияне выпустили по Украине 145 беспилотников и 70 ракет.

Масштабному удару подверглась столица Украины - Киев. Россияне применили для обстрела дроны и ракеты различных типов. Во время обстрела повреждения были зафиксированы в нескольких районах. Но больше всего пострадал Святошинский район, там был частично разрушен дом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили по столице северокорейской ракетой.