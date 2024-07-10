Жителей разрушенного в результате атаки РФ жилья призывают подаваться на "єВідновлення": названы компенсации

По ее словам, по состоянию на 10 июля жители Киева и области подали почти 25 тысяч заявлений на компенсацию "єВідновлення". Однако, учитывая недавнюю атаку этих заявлений, должно стать еще больше. Заметим, что в общей сложности за полгода количество заявлений на компенсацию от жителей Киева и Киевщины выросло на 33%.

"Как показывает практика, осведомленность наших граждан о возможности получить компенсацию за поврежденное и уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ жилье все еще остается невысокой, поэтому о ней нужно говорить и напоминать. Даже те из украинцев, которые о программе "єВідновлення" знают, могут достаточно" скептически к нему относиться - как к очередному обещанию, которое по факту не выполняют", - отметила Шуляк.

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день украинцам уже согласовали выплату за уничтоженное и поврежденное жилье за общую сумму в 7,5 млрд гривен только по Киевскому региону (город и область).

Она отметила, что жителям Соломенского, Днепровского, Дарницкого, Святошинского, Деснянского, Шевченковского и Голосеевского районов Киева, жилье которых пострадало или вообще было уничтожено российскими ракетами, нужно безотлагательно подаваться на компенсацию.

Нардепка пояснила, алгоритм для получения компенсации "єВідновлення" следующий:

Подать с помощью портала или приложения "Дія" информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье;

Подать заявление за компенсацию через портал или приложение "Дія", через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или у нотариуса. Перед подачей заявления через ЦНАП убедитесь, что объект зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без этого получить компенсацию не получится;

Дождаться, пока жилье обследует комиссия – это произойдет в течение 30 дней. Она и вынесет решение о предоставлении компенсации;

При положительном решении по компенсации за поврежденное жилье для получения средств гражданину нужно открыть счет "єВідновлення" в одном из банков-участников программы. Пока их семь: Приватбанк, Monobank, "Смысл банк", А-банк, ПУМБ, Sportbank и izibank.

В случае уничтоженного жилья алгоритм несколько иной. По словам Шуляка, для этого гражданину необходимо подать обращение о финансировании приобретения жилья, чтобы забронировать соответствующие средства. Для этого необходимо обновить приложение "Дія" до последней версии, после чего в разделе "єВідновлення" открыть вкладку "Сертификаты на жилье" и нажать "Забронировать средства". В течение 5 рабочих дней заявителю поступит подтверждение в "Дії" о том, что средства забронированы. После этого на приобретение новой недвижимости у граждан есть 30 дней.

"Чтобы приобрести новое жилье, нужно подать обращение о финансировании приобретения жилья, чтобы забронировать средства на покупку нового дома. Но перед тем как бронировать средства, необходимо прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору вещных прав" через ЦНАП или нотариусы, которые имеют полномочия государственных регистраторов", - отметила Елена Шуляк.

Она также отметила, что жители Киевщины и Киева начали не только чаще подаваться на компенсацию, но и активнее использовать целевые средства из нее. Так, по состоянию на 5 февраля за уничтоженное жилье 304 заявителя, которым такую компенсацию согласовали, приобрели новые дома на общую сумму в 897 млн гривен. По состоянию на 10 июля, такую покупку на общую сумму в 5,3 млрд совершили 1344 гражданина.

"Это говорит не только о росте количества поданных заявлений и согласованных выплат, но и об увеличении темпов использования сертификатов "єВідновлення", которые и являются, по сути, целевыми средствами для приобретения нового жилья. Мы видим, что за полгода количество жителей Киевщины и Киева, которые уже получили новые дома в обмен на сертификаты, выросло более чем в 4 раза", - отметила парламентария.

Она также подчеркнула, что Украина должна как можно быстрее расширить программу "єВідновлення" для граждан, чьи дома расположены на временно оккупированных территориях (ТОТ) и предоставить компенсации за уничтоженное жилье. Промедление с этим играет на руку оккупационному режиму, ведь пользуясь нерешительностью Украины в выплате компенсаций, может повлиять на настроения граждан, которые из-за отсутствия дома могут навсегда остаться со страной-террористом.