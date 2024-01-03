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Жителей Запорожья предупредили об опасных листовках: что известно

Фото: жителей Запорожья предупредили об опасных открытках (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Жителей Запорожья предупредили об опасных листовках, которые распространяют в городе под видом сбора жалоб и предложений к местным властям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По данным центра листовки с QR-кодом раздают от имени председателя Запорожского областного совета Елены Жук. Это якобы сделано для того, чтобы граждане могли делиться жалобами и проблемами через чат-бот.

Однако глава местного облсовета Елена Жук назвала это фейком и напомнила гражданам о кибербезопасности.

"Официально заявляю, что я, мои коллеги и областной совет не имеют никакого отношения к этим листовкам и этому чат-боту. Призываю запорожцев соблюдать правила цифровой гигиены", - сказала Жук.

Кроме того, она призвала горожан не передавать свои личные данные неизвестным лицам в интернете.

Мошенники в Украине

Согласно опросу, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.

Но жулики орудуют не только в интернете. При этом каждый раз они придумывают новые схемы обмана. Например, в Чугуеве Харьковской области мошенники ходят по квартирам и домам жителей и выдают себя за госслужащих.

Они предлагают "помощь" в получении средств по программе "Восстановление". Кроме того, недавно мошенники решили "улучшить" уже знакомую схему сбора "помощи" для ВСУ, используя письма от ОВА. В Днепре они адресуют их не только предпринимателям, но и начальникам РВА области.

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