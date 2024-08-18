Жителей Покровска, Мирнограда и Селидового призывают эвакуироваться: куда обращаться

В связи с тяжелой ситуацией на Покровском направлении Донецкой области, жителей населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово призвали эвакуироваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.
"Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны уехать в более безопасные регионы", - написала она.
Верещук, обращаясь к жителям, приводит два ключевых аргумента:
Вице-премьер-министр подчеркнула, что понимает, что люди оставляют привычную работу, дома и имущество, но их жизнь и здоровье, а также их детей, ценнее.
Она выразила понимание, что в эвакуации украинцы могут столкнуться с трудностями и неизвестностью. Однако это лучше, чем под обстрелами на линии огня. Верещук заверила, что государство поможет.
"В эвакуации вы будете не сами. Правительство, местные власти, волонтеры, международные организации и, собственно, принимающие громады - все мы поможем", - говорится в ее сообщении.
Чтобы эвакуироваться, можно обратиться по следующим контактам:
Отметим, что несмотря на операцию ВСУ в Курской области и переброску российских войск на это направление, враг продолжает свои усилия продвинуться на линии фронта в Украине. В частности, на Покровском направлении.
Напомним, что по словам начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка, российские войска уже находятся за 11 километров до окраин Покровска. Сейчас в городе остаются более 59 тысяч жителей.
В то же время начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в Мирнограде и Селидово было значительно усилено время действия комендантского часа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.