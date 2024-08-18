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Жителей Покровска, Мирнограда и Селидового призывают эвакуироваться: куда обращаться

Фото: эвакуация людей (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В связи с тяжелой ситуацией на Покровском направлении Донецкой области, жителей населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово призвали эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны уехать в более безопасные регионы", - написала она.

Верещук, обращаясь к жителям, приводит два ключевых аргумента:

  • жизнь и здоровье "ваше и ваших детей ценнее всего;
  • "ваше пребывание" там мешает работать Силам обороны.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что понимает, что люди оставляют привычную работу, дома и имущество, но их жизнь и здоровье, а также их детей, ценнее.

Она выразила понимание, что в эвакуации украинцы могут столкнуться с трудностями и неизвестностью. Однако это лучше, чем под обстрелами на линии огня. Верещук заверила, что государство поможет.

"В эвакуации вы будете не сами. Правительство, местные власти, волонтеры, международные организации и, собственно, принимающие громады - все мы поможем", - говорится в ее сообщении.

Чтобы эвакуироваться, можно обратиться по следующим контактам:

  • общая горячая линия по Донецкой области - 0-800-500-121;
  • Покровская община - 0-800-300-101;
  • Селидовская община - 080-033-64-54;
  • Мирноградская община - 050-648-15-19;
  • Минреинтеграции - 15-48.

Отметим, что несмотря на операцию ВСУ в Курской области и переброску российских войск на это направление, враг продолжает свои усилия продвинуться на линии фронта в Украине. В частности, на Покровском направлении.

Напомним, что по словам начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка, российские войска уже находятся за 11 километров до окраин Покровска. Сейчас в городе остаются более 59 тысяч жителей.

В то же время начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в Мирнограде и Селидово было значительно усилено время действия комендантского часа.

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