Боевика "ЛНР" приговорили к 13 годам тюрьмы. Он участвовал в захвате Лисичанска

Боевик террористической группировки "ЛНР" воевал против ВСУ в Луганской области и участвовал в захвате Лисичанска. Его взяли в плен, а суд отправил в тюрьму на 13 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

Как установило следствие, боевиком оказался местный житель, который с апреля 2019 года активно обстреливал позиции украинских войск на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения России присоединился к оккупационным группировкам Южного военного округа ВС РФ.

Где именно воевал боевик "ЛНР"

В рядах захватчиков он принимал активное участие в боевых действиях против Сил обороны на Лисичанском направлении и захватывал украинские населенные пункты в Луганской области.

Он был задержан во время боев вблизи поселка Белогоровка в сентябре 2022 года.

Какое наказание получил оккупант

На основании собранных военной контрразведкой и следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Государственная измена;

Участие в террористической группе или террористической организации.

Суд назначил ему 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Расследование проводили при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Бои за Лисичанск

Армия РФ весной прошлого года активно продвигалась в Луганской области, однако самые ожесточенные бои шли за Северодонецк и Лисичанск.

Оккупанты регулярно обстреливали город, часть жилых домов была полностью разрушена, большинство жителей Лисичанска покинуло город. РФ захватила его в начале июля 2022 года, город находится под их контролем до сих пор.

Суды над оккупантами и боевиками "Л/ДНР"

Житель Херсона добровольно работал на оккупантов так называемым "патрульным полицейским". Его приговорили к 8 годам тюрьмы.

Боевик группировки "ЛНР" воевал против Вооруженных сил Украины с 2019 года, однако попал в плен под Бахмутом. За участие в террористической организации его отправили в тюрьму на 10 лет.