Житель Славянска корректировал ракетные удары РФ, его отправили в тюрьму на 12 лет

Детали дела

По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Славянска, который поддерживал вооруженную агрессию РФ.

Злоумышленник пытался выявить и передать агрессору локации подразделений Вооруженных сил Украины, СБУ и Госпогранслужбы в районе Славянска.

Больше всего его интересовали координаты штабов, сосредоточение военной техники и расположение складов с вооружением украинских защитников.

Информацию РФ коллаборант передавал голосовыми сообщениями

Полученную информацию он дистанционно передавал оккупантам через их "связных". Ими оказались - боевик отдельного мотострелкового полка и командир батальона мотострелковой Енакиево-Дунайской бригады Южного военного округа ВС РФ.

Для передачи разведывательных сведений российский информатор использовал голосовые сообщения в одном из популярных мессенджеров.

Фото: Задержание агента РФ (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Таким образом он надеялся "анонимизировать" свои "отчеты" агрессору.

Разведданные нужны были захватчикам для подготовки ударов по инфраструктуре региона.

Суд отправил пособника РФ в тюрьму

Контрразведчики СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали его в собственном доме. У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для отправки сообщений оккупантам.

На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по факту предоставления вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Учитывая сотрудничество со следствием, злоумышленник получил 12 лет лишения свободы.

Приговоры для предателей Украины

Суды в Украине регулярно выносят обвинительные приговоры для лиц, которые помогают России или сотрудничали с оккупационными властями в разных регионах страны.

Недавно сообщалось, что житель Купянска сотрудничал с россиянами и устроился работать правоохранителем. Мужчину приговорили к 13 годам заключения с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 13 лет и с конфискацией всего имущества.

Также жителя Луганской области приговорили к 15 годам заключения за сотрудничество с россиянами. Он помогал штурмовать украинские территории у Бахмута.