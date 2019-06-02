Мери українських міст об’єдналися для участі у парламентських виборах

У Харкові сьогодні, 2 червня, відбувся з’їзд партії "Довіряй ділам", до якої увійшли представники місцевого самоврядування і мери з метою участі у позачергових парламентських виборах. У з’їзді взяли участь майже п’ять тисяч делегатів, повідомляє прес-служба партії на Facebook.

Міського голову Харкова Геннадія Кернеса було обрано головою партії "Довіряй ділам". Рішення було ухвалено одноголосно.

Фото: Геннадій Кернес (facebook.com/ddorgua)

Першою пропозицією, яку вніс Кернес, стало обрання мера Одеси Геннадія Труханова співголовою партії "Довіряй ділам", що також знайшло одноголосну підтримку делегатів з’їзду.

Фото: Геннадій Труханов (facebook.com/ddorgua)

На з’їзді делегати ухвалили рішення про участь у позачергових парламентських виборах, що відбудуться 21 липня 2019 року.

Крім того, учасники з’їзду затвердили Маніфест оновленої політичної сили.

Як зазначив під час виступу співголова партії "Довіряй ділам" Геннадій Труханов, останні п’ять років показали, що Верховна рада та уряд діють, не розуміючи потреб людей на місцях.

"Ми, команда керівників, за плечима яких величезний досвід управління, великі успіхи в розвитку територій. Ми - політична партія "Довіряй ділам". І для нас ці слова не просто гасло, а стиль роботи. Ми хочемо щоб саме він був покладений в основу нового соціально-економічного розвитку України. Саме місцеве самоврядування знаходиться в щоденному безпосередньому контакті з людьми, живе з ними одним життям. В нашому маніфесті чітко зазначено, що закони України повинні захищати інтереси людей. А не намагатись обмежити їх", - заявив під час виступу Труханов.

У свою чергу Кернес зазначив, що вибори президента 2019 року показали, що українці хочуть не розколу, а змін.

"Місцеве самоврядування має найвище довіру, тут сконцентрована вся відповідальність. Я, як Харківський міський голова, разом з людьми, щодня домагаюся результату. Наш похід в парламент влаштований саме так, ми пропонуємо відстоювати інтереси людей і наш досвід управління, замість міфічної держави чиновників, які фільтрують гроші і не беруться ні за що відповідати. Аби, прийшовши на виборчі дільниці, люди обирали справи, а не слова", - сказав Кернес.

Делегати з’їзду звернулися до інших політичних партій і громадських організацій, закликавши долучитися до партії "Довіряй ділам" для спільної участі у виборах.

Фото: учасники партійного з’їзду (facebook.com/ddorgua)

"Ми закликаємо українські партії, громадські організації приєднатися до нас та йти на вибори єдиним потужним політичним фронтом! Нашою метою є не просто перемога, а реальний вплив на соціально-економічні процеси, що відбуваються у нашій державі", – йдеться у Маніфесті.