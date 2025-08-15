Мерц сделал заявление о возможности прекращения огня в Украине перед саммитом на Аляске

По случаю саммита на Аляске канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что после трех с половиной лет с начала полномасштабной войны Россия получила шанс заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мерца в соцсети Х.

"Через три с половиной года после незаконного нападения на Украину Россия теперь имеет возможность договориться о прекращении огня и боевых действий", - отметил Мерц.

Саммит Трампа и Путина на Аляске

Напомним, сегодня, 15 августа, президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможное завершение войны РФ против Украины.

Киев и его международные партнеры настаивают на прекращении огня как предпосылке для начала мирных переговоров. Зато Путин цинично требует "передачи" Москве украинских территорий как условия для перемирия.

Известно, что саммит в Анкоридже (Аляска) стартует в 22:00 по киевскому времени. Встреча начнется беседой тет-а-тет с участием переводчиков, после чего состоятся переговоры в составе делегаций, а далее - рабочий завтрак.

В США заявили, что президент Трамп "намерен использовать все возможные варианты, чтобы попытаться мирно завершить войну".

В интервью Трамп выразил уверенность, что Путин "заключит сделку", а впоследствии американский лидер ожидает новых переговоров, в том числе с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Как сказал президент США, "саммит на Аляске может создать хорошие предпосылки для второй встречи. Но она может не состояться, если Путин будет настаивать на своих условиях".