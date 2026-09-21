Мерц не собирается уходить в отставку, несмотря на разгромное поражение своей партии, - СМИ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на сокрушительное поражение его партии на местных выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Согласно предварительным результатам, правоцентристская партия "Христианско-демократический союз" (ХДС) получила всего 4,9% голосов. Она не преодолеет необходимый 5-процентный барьер для прохода в местный парламент.

Немецкий канцлер уже назвал такой результат "катастрофой" своей политической силы.

Первое место на выборах в этой федеральной земле заняла ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), за которую проголосовали 33,3% избирателей.

Заявление об отставке

Мерц заявил журналистам в берлинской штаб-квартире партии в воскресенье, 20 сентября, что продолжит реализацию планов коалиционного правительства по проведению пакета экономических, налоговых и социальных реформ.

"Реформы неизбежны. Я беру на себя эту ответственность, потому что хочу продвинуть нашу страну вперед. Сейчас необходимо проявить твердость, стойкость и терпение. Я продемонстрирую это как глава партии ХДС и, прежде всего, как канцлер нашей страны", - сказал он.

BBC отмечает, что лидер ХДС перешел в наступление, заявив, что никуда не уйдет. Издание пишет, что Мерц давно мечтал занять высшую должность в немецкой политике и, вероятно, не собирается так легко от нее отказываться.

Несмотря на уверения Мерца сохранить должность, давление на него стремительно растет из-за низких рейтингов одобрения среди граждан. В СМИ распространяются слухи, что канцлера могут заменить более популярного политика даже без проведения досрочных выборов.

На фоне кризиса вечером 20 сентября глава правительства созвал заседание президиума ХДС, чтобы обсудить уровень поддержки со стороны однопартийцев.