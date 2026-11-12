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Мерц считает, что сразу пять стран могут представлять Европу на переговорах по Украине

21:11 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)

Европу на возможных мирных переговорах по Украине может представлять "большая пятерка" государств. Это проверенный годами формат сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца на полях встречи Европейского политического сообщества в Дублине, передает "Радио Свобода".

Мертвец о представителе Европы

Мерц отметил, что Европу на переговорах по Украине могут представлять Германия, Франция, Британия, Италия и Польша.

По его словам, уже действует формат Европейской тройки (E3), в которую входят Германия, Британия и Франция. В то же время страны частично работают и в более широком формате пяти государств.

"У нас уже есть проверенный формат E3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран - Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше", - заявил канцлер.

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о представительстве ЕС на переговорах пока не принято.

Мерц добавил, что этот вопрос будут обсуждаться без прессы.

Позиция РФ

Мерц ожидает, что российское правительство и российский диктатор Владимир Путин наконец-то согласятся на совместные переговоры .

Он также отметил определенные положительные сигналы со стороны Москвы по привлечению Европы. По его словам, Россия, похоже, меняет свою позицию.

"Российская сторона все больше готова признавать, что нельзя говорить о Европе без Европы. И это уже само по себе хорошая новость. Сохранится ли такая позиция - увидим. Сейчас очень многое будет зависеть от переговоров в ближайшие дни", - уверен он.

Ранее РБК-Украина писало, что европейские лидеры соглашаются: они хотят иметь место за столом переговоров между Россией и Украиной. Но пока не избрали никого конкретного на эту роль.

Кроме того, Евросоюз вряд ли примет решение о назначении единого спецпосланника для переговоров по прекращению войны в Украине на ближайшем саммите в Дублине.

Консультации по возможному назначению спецпредставителя продолжались еще с начала 2025 года, однако согласия достичь до сих пор не удалось.

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