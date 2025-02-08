Мерц исключил сотрудничество с ультраправыми в случае победы на выборах в Германии

В связи с набором необходимого количества голосов, которые добавили представители АдГ, Мерц подвергся жесткой критике. Однако на партийной конференции ХСС, он еще раз попытался внести ясность, исключив любую форму сотрудничества с "Альтернативой для Германии" в случае своей победы.

Кандидат на пост канцлера от "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" заявил, что Союз (двух этих партий) следует традициям важнейших европейский решений последних десятилетий, а АдГ ставит все это под сомнение.

По этой причине Союз не будет иметь "никакой формы сотрудничества или даже участия в управлении государством" вместе "Альтернативой для Германии".

"Мы предали бы нашу страну, я бы предал душу ХДС, если я хоть мизинцем пожертвовал, чтобы проводить такую политику", - сказал кандидат в канцлеры.

Он также добавил, что тот, кто действительно хочет перемен в Германии, не должен голосовать за АдГ.

Издание добавило, что несмотря на выигранное голосование по миграционной политике в Бундестаге, более далеко идущее законодательное предложение принято не было.