Мерц предупредил о "решающих неделях или месяцах" для Европы из-за войны в Украине

Германия считает, что безопасность Европы должна находиться в центре внимания политических действий. А Украине надо еще больше помогать в войне против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца на Европейском арктическом саммите в Рованиеми, передает Die Zeit.
Мерц отметил, что судьба Германии тесно связана с судьбой континента. Тема безопасности Европы является важнейшей для обсуждения.
Также Мерц сказал, что Европу ждут решающие недели и месяцы по "защите свободы и мира нашего континента" от России.
"Я сделаю все возможное, чтобы заручиться нашей поддержкой и убедить людей, что это (помощь Украине - ред.) в наших собственных интересах", - сказал Мерц.
Он добавил, что Германия должна оставаться непоколебимой, пока эта "ужасная война не закончится".
По его мнению, если Россия добьется успеха, это будет иметь непредсказуемые и беспрецедентные последствия для всех, в том числе и для Германии.
Ранее РБК-Украина писало, что команда Мерца готова покрыть рост оборонных расходов Украины, а также призывает других союзников Киева присоединиться к этому процессу.
Также сообщалось, что экс-консул Украины в Мюнхене канцлер Украинского свободного университета Дмитрий Шевченко отмечал, что победа АдН на местных выборах может со временем повлиять на помощь Украине и украинцам в Германии.
Кроме того, Мерц отреагировал на победу АдН в земле Саксония-Анхальт. По его словам, результаты выборов будут иметь последствия для всей Германии и международной ситуации.