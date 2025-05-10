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Мерц в Киеве может пообещать Зеленскому новые поставки оружия, - посол Украины

Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев может сделать шаг, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины. Речь идет о продолжении поставок оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева, которого цитирует Tagesschau.

Посол Украины в Германии заявил, что ожидает от Мерца обещания о новых поставках оружия Украине во время визита в Киев.

"Я уверен (в этом, - ред.)", - сказал посол в ответ на вопрос немецких журналистов в Киеве, но Макеев не хотел сообщать никаких подробностей.

Как сообщало ранее информационное агентство DPA со ссылкой на правительственные круги, новое немецкое правительство хочет сохранить в тайне поставки оружия в Украину. Главная цель такого решения - "лишить агрессора военного преимущества в войне против Украины".

 

 

"Коалиция решительных" в Киеве

Напомним, что Фридрих Мерц официально возглавил правительство Германии на этой неделе. Новый канцлер Германии после назначения уже посетил Францию и Польшу, а также приехал в Украину 10 мая.

В Киев с Мерцом приехали также другие лидеры "коалиции решительных" - президент Франции Эммануэль Макрон, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.

Как отметил глава МИД Украины Андрей Сибига, сегодня будут важные встречи и ожидаются "важные решения". А руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что сегодня будет "много работы и немало тем для обсуждения".

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