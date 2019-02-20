МЕРТ уповноважили на переговори з ЄС щодо мораторію на експорт лісу

Міністерство буде вести всі переговори з ЄС в рамках Угоди про асоціацію

Министерство экономического развития и торговли Украины уполномочили вести консультации с представителями Евросоюза по мораторию на экспорт необработанной древесины. Соответствующее решение Кабинета министров есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что сегодня Кабмин внес изменения в положения о Министерстве экономического развития и торговли Украины, уполномочив его вести все переговоры с ЕС в относительно выполнения договора об Ассоциации с ЕС. Теперь министерство будет вести переговоры в том числе по мораторию на экспорт леса-кругляка.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в январе Европейский союз инициировал консультации с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации из-за моратория на экспорт необработанной древесины. В сообщении Еврокомиссии указано, что Брюссель недоволен мораторием, так как он нарушает ключевые торговые положения. Отметим, Соглашение об ассоциации с ЕС запрещает любые формы ограничений на экспорт.

Отметим, в сентябре 2019 года Верховная рада приняла закон о борьбе с контрабандой леса.