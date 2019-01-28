У МЕРТ розповіли про перспективи продажу об'єктів великої приватизації у 2019

Нефьодов не впевнений у продажі ОПЗ у цьому році

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов рассказал о перспективах продажи объектов большой приватизации в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Зеркало недели".

При этом Нефьодов не может гарантировать, что в этом году состоится продажа Одесского припортового завода.

"Перспективы есть. Надеемся, что скоро суды завершатся, работа советников будет разблокирована, и они начнут работать. Я не возьмусь гарантировать продажу в этом году ОПЗ, но есть другие объекты, с ними можно работать. Есть, например, "Президент-отель" его относительно легко продать. Правда, в масштабах государства его продажа будет выглядеть тускло, но это хоть что-то", - отметил замглавы МЭРТ.

Напомним, Нефьодов заявил, что спрос на приватизацию крупных государственных компаний в Украине пока очень мал, что затрудняет их продажу.

Как писало РБК-Украина ранее со ссылкой на источник в Фонде госимущества, большая приватизация в Украине может начаться не раньше середины лета 2019 года.

Добавим, в Меморандуме с МВФ предусмотрена приватизация ряда госкомпаний в течение 2019 года. Согласно документу, продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" должны состояться в первой половине этого года.