"Мерседес" придумал хитрый план для переманивания Ферстаппена

Нидерландец остается желанной фигурой для немецко-британской команды. Пилот "Ред Булла" стал вариантом для "Мерседеса" на фоне внутреннего кризиса в австрийской конюшне и предстоящего перехода Льюиса Хэмилтона в "Феррари".

"Мерседес" ради перехода Ферстаппена попытается пригласить технического директора "Ред Булла" Пьера Ваше. Руководство конюшни уверено, что переход функционера повысит шансы на приглашение чемпиона. Правда, для появления Ферстаппена в Брэкли на сезон-2025 должны сложиться и другие факторы.

Контракт нидерландца с "Ред Буллом" действует до 2028 года. Тем не менее, для лидера сезона предусмотрена опция досрочного разрыва договора. Если советник конюшни Хельмут Марко уйдет из команды, то Ферстаппен сможет проститься с австрийцами раньше времени.

Впрочем, самым реальным претендентом на место Хэмилтона остается Андреа Кими Антонелли. Итальянский юниор в апреле сядет за руль "Мерседеса" на тестах в австрийском Шпильберге. Там он будет пилотировать болид 2021 года.