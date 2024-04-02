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"Мерседес" придумал хитрый план для переманивания Ферстаппена

Фото: Пьер Ваше и Макс Ферстаппен могут сменить "Ред Булл" на "Мерседес" (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент конюшни Формулы-1 "Мерседес" придумал ход, с помощью которого запланировал повысить шансы на подписание трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на F1 Insider.

Нидерландец остается желанной фигурой для немецко-британской команды. Пилот "Ред Булла" стал вариантом для "Мерседеса" на фоне внутреннего кризиса в австрийской конюшне и предстоящего перехода Льюиса Хэмилтона в "Феррари".

"Мерседес" ради перехода Ферстаппена попытается пригласить технического директора "Ред Булла" Пьера Ваше. Руководство конюшни уверено, что переход функционера повысит шансы на приглашение чемпиона. Правда, для появления Ферстаппена в Брэкли на сезон-2025 должны сложиться и другие факторы.

Контракт нидерландца с "Ред Буллом" действует до 2028 года. Тем не менее, для лидера сезона предусмотрена опция досрочного разрыва договора. Если советник конюшни Хельмут Марко уйдет из команды, то Ферстаппен сможет проститься с австрийцами раньше времени.

Впрочем, самым реальным претендентом на место Хэмилтона остается Андреа Кими Антонелли. Итальянский юниор в апреле сядет за руль "Мерседеса" на тестах в австрийском Шпильберге. Там он будет пилотировать болид 2021 года.

К слову, ранее Liberty Media стал владельцем MotoGP и других серий мотогонок.

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MercedesФормула-1