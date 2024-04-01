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"Мерседес" проверит наследника Хэмилтона на домашней трассе "Ред Булла"

Шпильберг, Понедельник 01 апреля 2024 17:29
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"Мерседес" проверит наследника Хэмилтона на домашней трассе "Ред Булла" Фото: Андреа Кими Антонелли приобрел чемпионский опыт на юниорском уровне (acisport.it)
Автор: Антон Федорцив

Потенциальный дебютант Формулы-1 Андреа Кими Антонелли сядет за руль реального болида "Мерседеса" на автодроме в австрийском Шпильберге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport.

17-летний итальянец вскоре впервые наденет комбинезон немецко-британской конюшни. Он будет пилотировать "Мерседес" во время тестов на "Ред Булл Ринге".

Антонелли придется испытать в реальных условиях болид W12. Двухдневные тесты за рулем машины сезона-2021 станут первым опытом юниора работы с техникой такого уровня. Конкуренцию за место Льюиса Хэмилтона в "Мерседесе" на сезон-2025 ему составят испанцы Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") и Карлос Сайнс ("Феррари").

Антонелли в 11 попал в академию "Мерседеса" и завоевал ряд титулов в юниорах. Он выиграл сезон итальянской Формулы-4, ADAC Формулы-4 и Кубок ФИА Motorsport Games (2022), а также региональные Европейский и Ближневосточный чемпионаты (2023). На текущий сезон перешел в Формулу-2.

В этом году Антонелли провел 6 гонок в составе "Премы", набрав 24 очка. Лучший результат итальянца – 4-е место на финише второй гонки в Мельбурне. Еще дважды он финишировал на 6-й строчке.

К слову, ранее Liberty Media стал владельцем MotoGP и других серий мотогонок.

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