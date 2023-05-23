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"Мерседес" опроверг переговоры Хэмилтона с "Феррари": пилот получил на орехи

Фото: Льюис Хэмилтон вряд ли покинет "Мерседес" (facebook.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорцив

Переговоров между семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном и конюшней "Феррари" о заключении контракта на сезон-2024 не было.

Об этом заявил руководитель команды "Мерседес" Тото Вольфф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на oe24.

Глава британско-немецкой конюшни опроверг информацию о переговорах между Скудерией и соавтором рекорда по количеству титулов. Действующий контракт британца с "Мерседесом" рассчитан до конца сезона-2023.

"Каждые два года, когда подходит к завершению очередной контракт, появляются такие слухи. Но все это неправда. Мы спокойно, без спешки обсуждаем вопросы", – рассказал Вольфф.

В то же время босс "Мерседеса" признался, что переговоры с Хэмилтоном по новому соглашению непросты. На пути достижению согласия встал финансовый вопрос. Австрийский функционер, однако, уверен в продолжении сотрудничества с британцем.

"Признаюсь, когда два друга, кровные братья, прошедшие за десяток лет сквозь огонь и воду, внезапно начинают спорить из-за денег, то это не слишком приятно. Но я полностью уверен, что мы решим вопрос. Здесь сомнений нет", – добавил он.

Британская пресса ранее приписала "Феррари" переговоры с Хэмилтоном о контракте на следующий сезон. Скудерия якобы предложила 7-кратному чемпиону 40 млн фунтов за год работы. Оба пилота итальянской конюшни – Леклер и Сайнс – имеют контракты на 2024-й.

К слову, ранее Ферстаппен триумфовал на Гран-при Майами после старта с девятого места.

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