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Меркель взяла участь у своєму останньому саміті ЄС в якості канцлера Німеччини

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Брюссель, П'ятниця 22 жовтня 2021 15:55
Меркель взяла участь у своєму останньому саміті ЄС в якості канцлера Німеччини Фото: Ангела Меркель взяла участь у саміті ЄС, востаннє на посаді канцлера Німеччини (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель взяла участь у саміті ЄС в останній раз у якості глави німецького уряду. Лідери Євросоюзу зустріли її оплесками, а в кінці влаштували невелику прощальну церемонію з врученням подарунка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Як повідомив виданню дипломат ЄС, на саміті лідери Євросоюзу зустріли Меркель оплесками і влаштували невелику прощальну церемонію. Зокрема, був показаний двохвилинний відеоролик з кадрами самітів за останні 16 років. На них можна побачити канцлера Німеччини з главами держав і урядів.

В ході заходу президент Євроради Шарль Мішель виголосив подячну промову. Він назвав Меркель пам'ятником і заявив, що саміти ЄС без неї схожий на "Рим без Ватикану або Париж без Ейфелевої вежі".

Шарль Мішель також вручив Меркель подарунок-скульптуру штаб-квартири Європейської Ради. Його автором став голландсько-французький дизайнер і художник Максим Дутер.

Нагадаємо, Меркель обіймала посаду канцлера Німеччини 16 років. У 2018 році вона оголосила про відхід з політики і відмовилася претендувати на пост глави німецького уряду на виборах в Бундестаг, які пройшли восени 2021 року.

Детальніше про те, чому Меркель йде з посади канцлера Німеччини і що зміниться для України - в матеріалі РБК-Україна.

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