Меркель взяла участь у своєму останньому саміті ЄС в якості канцлера Німеччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель взяла участь у саміті ЄС в останній раз у якості глави німецького уряду. Лідери Євросоюзу зустріли її оплесками, а в кінці влаштували невелику прощальну церемонію з врученням подарунка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Як повідомив виданню дипломат ЄС, на саміті лідери Євросоюзу зустріли Меркель оплесками і влаштували невелику прощальну церемонію. Зокрема, був показаний двохвилинний відеоролик з кадрами самітів за останні 16 років. На них можна побачити канцлера Німеччини з главами держав і урядів.

В ході заходу президент Євроради Шарль Мішель виголосив подячну промову. Він назвав Меркель пам'ятником і заявив, що саміти ЄС без неї схожий на "Рим без Ватикану або Париж без Ейфелевої вежі".

Шарль Мішель також вручив Меркель подарунок-скульптуру штаб-квартири Європейської Ради. Його автором став голландсько-французький дизайнер і художник Максим Дутер.