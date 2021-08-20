Меркель висловилася за продовження контракту на транзит газу по Україні після 2024 року

Нагадаємо, газовий контракт між РФ і Україною був укладений 31 грудня 2019 року "Нафтогаз" є компанією-організатором транспортування російського газу і на замовлення "Газпрому".

Договір передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році-65 млрд куб. м, в 2021-2024 роках - 40 млрд куб. м щорічно.

За даними "Нафтогазу", мінімальна гарантована сума виручки за послуги організації транспортування газу" Газпрому " за п'ять років складе понад 7,1 млрд доларів.