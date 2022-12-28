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Меркель ответила на вопрос о возможности участия в переговорах по завершению войны

Фото: бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель во вторник сообщила, что вопроса о ее вероятном участии в переговорах о завершении войны "не стоит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянский журнал Sette.

Политик также указала, что точно не знает, как может завершиться война.

"Однажды он закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", - сказала бывший канцлер.

По словам Меркель, есть разница "между вынужденным миром, которого она, как и многие другие, не хочет, и открытым и дружеским разговором".

Политик также отметила, что, находясь на посту канцлера Германии, она принимала решения в отношении России и Украины, руководствуясь логикой, которая до сих пор представляется ей разумной.

"Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней", - продолжила она.

То, что это не удалось, "не означает, что попытка была ошибочной", добавила Меркель.

Напомним, недавно бывший канцлер Германии Ангела Меркель уже заявляла, что война в Украине должна завершиться за столом переговоров, как и любой другой конфликт.

В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украине не нужен стола для переговоров с РФ, поскольку поражение агрессора украинцы могут принять стоя.

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Ангела Меркель