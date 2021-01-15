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Меркель вимагає "дуже швидких дій" після рекордних смертей через COVID-19 в Німеччині

П'ятниця 15 січня 2021 02:34
Меркель вимагає "дуже швидких дій" після рекордних смертей через COVID-19 в Німеччині
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вимагає "дуже швидких дій" для протидії поширенню мутацій COVID-19. У четвер вона провела зустріч високопоставлених чиновників своєї партії ХДС.

Про це пише Reuters.

Меркель скказала високопоставленим офіційним особам християнських демократів, що вона хотіла б провести зустріч з регіональними лідерами 25 січня. Вона зазначила необхідність обговорити більш жорсткі заходи у зв'язку з коронавірусом.

"Вірус можна зупинити лише за допомогою додаткових зусиль", - цитують її учасники зустрічі.

Хоча загальна кількість смертей на душу населення в Німеччині з початку пандемії залишається набагато нижчою, ніж у Сполучених Штатах, щоденна смертність на душу населення з середини грудня часто перевищує рівень США. Щоденне число загиблих в Німеччині в даний час складає близько 15 смертей на мільйон осіб порівняно з 13 смертельними випадками у США на мільйон.

РБК-Україна писало, що у Німеччині за середу, 13 січня, зафіксували 1244 смерті від коронавіруса. Це найбільший добовий приріст за період пандемії.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині можуть зупинити роботу громадського транспорту через посилення карантину.

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