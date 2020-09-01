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Меркель про "Північний потік-2": він буде добудований

Німеччина, Вівторок 01 вересня 2020 22:04
Меркель про "Північний потік-2": він буде добудований
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У вівторок, 1 вересня, канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила волю федерального уряду до продовження та завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". За її словами, він буде добудований, попри загрозу санкцій з боку трьох сенаторів США на адресу оператора порту німецького міста Засніц.

Про це Меркель заявила в ході візиту у свій виборчий округ, передає RTL.

"Ми вважаємо, що ці екстериторіальні санкції, тобто виходять за межі території Сполучених Штатів, не є законними", - сказала канцлер.

Зазначимо, три сенатори США на початку серпня у листі до німецького балтійського порту Засніц-Мукран пригрозили санкціями стосовно членів ради директорів, посадових осіб та акціонерів порту, якщо газопровід буде запущений.

Крім цього, раніше Меркель наполягала на тому, що газопровід "Північний потік - 2" є економічним проектом, а ситуація з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального на проект вплинути не має.

Нагадаємо, один з учасників проекту "Північний потік-2", німецька Uniper, попередила про зростання ймовірності зриву "Північного потоку-2" через санкції Вашингтону.

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