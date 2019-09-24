Меркель вважає нереальними переговори між США і Іраном

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що на даний момент не існує можливості переговорів між США і Іраном щодо ядерної угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це Меркель заявила у вівторок, 24 вересня, під час візиту на Генасамблею ООН, де провела переговори з президентами країн Дональдом Трампом і Хасаном Рухани.

"Я б вітав переговори між Сполученими Штатами та Іраном, але цього не станеться, поки всі санкції не будуть зняті. Тільки тоді почнуться переговори. Я думаю, що це нереально", - заявила Меркель.

Раніше президент Ірану Хасан Рухани заявив, що готовий до обговорення невеликих змін, доповнень або поправок до угоди про ядерну зброю 2015 року між Іраном і шістьма основними державами, якщо США скасує санкції.

Нагадаємо, під час виступу на Генасамблеї ООН Дональд Трамп закликав світові країни посилити економічний тиск на Іран.

Також РБК-Україна повідомляло, що 24 вересня уряд Ірану заявив, що не визнає звинувачення у атаці на нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії. Раніше із звинуваченнями виступили Великобританія, Франція і Німеччина.