Меркель розповіла, кого запропонує на посаду голови Єврокомісії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонує на посаду кандидатури майбутнього голови Єврокомісії лідера християнських демократів у Європарламенті Манфреда Вебера. Про це пише Deutsche Welle.

Канцлерка додала, що не виключає ухвалення Європейською Радою іншого рішення.

"У нас є ще багато часу, щоб обговорити цю тему, зокрема на черговому засіданні Європейської ради 21 та 22 червня, і, оскільки сьогодні перший обмін думками, я запропоную від сім'ї Європейської народної партії, звичайно, Манфреда Вебера", - зазначила Меркель.

За її словами, вона підтримує так званий принцип провідного кандидата при призначенні голови Єврокомісії. Відповідно до нього цей пост має отримати лідер найбільшої фракції Європарламенту, якою за підсумком виборів, що завершилися минулої неділі, знову стали християнські демократи. Водночас Меркель визнала, що не всі її колеги дотримуються аналогічної думки.

Раніше повідомлялося, що екс-міністр закордонних справ Нідерландів, нині віце-президента Єврокомісії Франс Тіммерманс, має намір виставити свою кандидатуру на пост голови Європейської комісії.

Нагадаємо, у Європейському парламенті, після закриття усіх виборчих дільниць у країнах Євросоюзу оголосили остаточний розклад сил на найближчі п'ять років у результаті виборів, які выдулися в неділю, 26 травня.