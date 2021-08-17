Меркель розкритикувала Лукашенко через наплив нелегалів. І назвала це атакою на ЄС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала дії Олександра Лукашенка через наплив нелегальних мігрантів на кордоні Білорусі з Литвою. На її думку, ця ситуація є атакою на Європейський союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Президент Лукашенко використовує біженців, наприклад, з Іраку, гібридним способом, щоб підірвати безпеку, і, звичайно, ми засуджуємо це найрішучішим чином", - заявила вона на прес-конференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

На її думку, Лукашенко використовує міграційну кризу для тиску на ЄС, щоб Брюссель скасував санкції проти білоруського режиму.

"Ми тісно координуємо всі дії з європейськими партнерами. Ми також постараємося зайняти спільну позицію, тому що цей гібридний вид протистояння, який використовує Білорусь, є атакою на всіх нас в Європейському союзі", - додала Меркель.