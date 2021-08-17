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Меркель розкритикувала Лукашенко через наплив нелегалів. І назвала це атакою на ЄС

Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала дії Олександра Лукашенка через наплив нелегальних мігрантів на кордоні Білорусі з Литвою. На її думку, ця ситуація є атакою на Європейський союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Президент Лукашенко використовує біженців, наприклад, з Іраку, гібридним способом, щоб підірвати безпеку, і, звичайно, ми засуджуємо це найрішучішим чином", - заявила вона на прес-конференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

На її думку, Лукашенко використовує міграційну кризу для тиску на ЄС, щоб Брюссель скасував санкції проти білоруського режиму.

"Ми тісно координуємо всі дії з європейськими партнерами. Ми також постараємося зайняти спільну позицію, тому що цей гібридний вид протистояння, який використовує Білорусь, є атакою на всіх нас в Європейському союзі", - додала Меркель.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявляла, що ситуація з мігрантами на кордоні стабілізується. Вільнюс також розпорядився не пускати нелегалів до Литви.

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