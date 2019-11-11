Меркель і Путін обговорили питання врегулювання ситуації в Україні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін у ході телефонної розмови, яка відбулася 11 листопада, обговорили питання врегулювання ситуації в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Як повідомляється, розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.

У ході бесіди сторони обговорили питання врегулювання ситуації в Україні, зокрема з урахуванням підписаної Тристоронньої контактною групою "формули Штайнмайера", а також розведення сил і засобів на ділянках в районі населених пунктів Станиця Луганська і Золоте, а також біля села Петрівське.

Меркель і Путін відзначили важливість повного і неухильного дотримання мінського "Комплексу заходів" 2015 року та інших домовленостей, які спрямовані на сприяння врегулювання конфлікту на Донбасі. Також сторони підкреслили необхідність закріплення особливого статусу для Донбасу в законодавстві України.

Також лідери підтвердили налаштованість на подальшу координацію зусиль РФ і Німеччини в "нормандської четвірці", в тому числі в плані підготовки саміту в цьому форматі.

"Порушена тематика ведуться тристоронніх - з участю представників Росії, України і комісії ЄС - переговорів про умови транзиту російського газу через територію України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, попередній розмова Ангели Меркель і Володимира Путіна відбувся 28 жовтня. В ході телефонної розмови лідери обговорили питання про продовження транзиту російського газу в ЄС через територію України після 2019 року.