Меркель не привезе до Києва якихось нових пропозицій по "Північному потоку-2", - експерт

За словами експерта, зараз зусилля української сторони спрямовані не стільки на отримання якихось компенсацій від Німеччини, скільки на спробу все ж зірвати запуск газопроводу як такого, наприклад, через санкції.

"І головні надії тут покладаються на Вашингтон, а не на Берлін - хоча шанси на їх реалізацію виглядають невисокими", - зазначає Золкина.

За словами аналітика, Меркель в Києві буде говорити про фінансову допомогу, про те, що можуть бути великі вливання, тіснішу співпрацю з німецькими структурами.

"Але ефективність таких дій буде дуже невисокою. Адже для Росії головне, що ЄС в принципі погодився на завершення будівництва газопроводу - всі інші нюанси для Кремля некритичні", - вважає експерт.