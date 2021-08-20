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Меркель не привезе до Києва якихось нових пропозицій по "Північному потоку-2", - експерт

Автор: Мілан Лєліч

Аналітик фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна вважає, що під час візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва навряд чи варто очікувати принципово нових пропозицій по "Північному потоку-2".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського".

За словами експерта, зараз зусилля української сторони спрямовані не стільки на отримання якихось компенсацій від Німеччини, скільки на спробу все ж зірвати запуск газопроводу як такого, наприклад, через санкції.

"І головні надії тут покладаються на Вашингтон, а не на Берлін - хоча шанси на їх реалізацію виглядають невисокими", - зазначає Золкина.

За словами аналітика, Меркель в Києві буде говорити про фінансову допомогу, про те, що можуть бути великі вливання, тіснішу співпрацю з німецькими структурами.

"Але ефективність таких дій буде дуже невисокою. Адже для Росії головне, що ЄС в принципі погодився на завершення будівництва газопроводу - всі інші нюанси для Кремля некритичні", - вважає експерт.

Раніше повідомлялося, що президент України розраховує на те, що Путін і Меркель досягнуть певної згоди щодо енергобезпеки на зустрічі 20 серпня.

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Володимир ЗеленськийАнгела МеркельПівнічний потік-2