Меркель запросила Гончарука до Берліну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Олексія Гончарука з обранням на пост глави уряду і покликала його на зустріч в Берлін. Про це Меркель повідомила у відкритому листі до Олексія Гончарука, повідомляє РБК-Україна.

Меркель зазначила, що Німеччина підтримує Україну щодо ключових реформ у сфері правосуддя, децентралізації і боротьби з корупцією.

"Німеччина хоче працювати в тісному діалозі по багатьом викликам, що стоять перед Україною. Мета залишається в тому, щоб Україна сформувала своє власне майбутнє з суверенітетом і повною територіальною цілісністю", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Німеччина зацікавлена у подальшому поглибленні двосторонніх економічних відносин з Україною.

Також Меркель запросила Гончарука на зустріч в Берлін.

"Я була б дуже рада вітати вас найближчим часом в Берліні", - повідомила Меркель.

Нагадаємо, в кінці серпня Меркель провела телефонну розмову з Зеленським. Глави держав обговорили ситуацію з безпекою на сході України.

Також РБК-Україна повідомляло, що Меркель обговорила з Путіним майбутню зустріч в нормандському форматі, щодо врегулювання ситуації на Донбасі.