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Меркель про війну на Донбасі: Росія є учасником конфлікту

Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні прибула в Київ, де провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Вона заявила, що Росія є участником конфлікту на Донбасі

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Меркель на спільному брифінгу з президентом України.

"Росія є участником конфлікту, правильно, що відмовляються вести прямі переговори з представниками сеператистів", - заявила вона.

Меркель зазначила, що мінські домовленості хоч і не привели до задовільного стану, але встановили "тишу" на Донбасі і над цим треба постійно працювати.

Нагадаємо, Меркель зробила заяву про нормандську зустріч після зустрічі з Путіним. За її словами, потрібно формувати порядок денний.

Також Меркель висловилася за продовження контракту на транзит газу по Україні після 2024 року.

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УкраїнаАнгела Меркель