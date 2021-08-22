Меркель про війну на Донбасі: Росія є учасником конфлікту

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні прибула в Київ, де провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Вона заявила, що Росія є участником конфлікту на Донбасі

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву Меркель на спільному брифінгу з президентом України.

Меркель зазначила, що мінські домовленості хоч і не привели до задовільного стану, але встановили "тишу" на Донбасі і над цим треба постійно працювати.

"Росія є участником конфлікту, правильно, що відмовляються вести прямі переговори з представниками сеператистів", - заявила вона.

Нагадаємо, Меркель зробила заяву про нормандську зустріч після зустрічі з Путіним. За її словами, потрібно формувати порядок денний.

Також Меркель висловилася за продовження контракту на транзит газу по Україні після 2024 року.