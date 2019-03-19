Меркель пообіцяла до останнього боротися за врегульований Brexit

ЄС не може прийняти будь-яке рішення по Brexit, поки не визначиться позиція Лондона, заявила Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла до останнього боротися за врегульований вихід Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє DW.

За словами Меркель, Європейський союз не може прийняти жодного рішення щодо Brexit, поки не визначиться позиція Лондона.

"Я буду до останнього години 29 березня боротися за те, щоб все ж прийти до врегульованого виходу", - заявила вона у вівторок, 19 березня, в Берліні на конференції Global Solutions Summit, додавши, що для цього залишаються ще кілька днів.

Крім того, вона підкреслила, що Євросоюз не може прийняти будь-яке рішення по Brexit, поки не визначиться позиція Лондона з цього питання.

"Ми очікуємо, що нам скаже Тереза Мей, які її наміри, - зазначила Меркель, говорячи про починається через два дні, 21 березня, на саміті ЄС. - Тоді ми спробуємо відповісти на це".

Разом з тим канцлер закликала партнерів по Євросоюзу виявляти стриманість при обговоренні питань угоди.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу затвердила екстрені заходи на випадок виходу Британії з ЄС без угоди по так званому "жорстким сценарієм".

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей погрожує відмовитися від спроб домогтися виходу Британії з ЄС.

Зазначимо, Лондон повинен покинути Євросоюз 29 березня, однак на минулому тижні парламент прийняв резолюцію, за якою Brexit може бути перенесений на 30 червня, якщо до 20 березня палата громад затвердить текст пропонованого Мей угоди про вихід з ЄС.