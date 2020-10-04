Меркель підтримала заяву президентів США, Франції та РФ щодо Нагірного Карабаху

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала заяву президентів США, Франції та РФ, які закликали Вірменію та Азербайджан припинити бойові дії. Цю заяву було зроблено 1 жовтня.

Про це Меркель заявила в ході телефонної розмови з прем'єр-міністром Вірменії Николом Пашиняном, передає прес-служба Кабінету міністрів Вірменії.

"Канцлер Німеччини наголосила важливість припинення вогню і відновлення мирного процесу відповідно до заяви країн-співголів Мінської групи (США, Франція, Росія) від 1 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в ході розмови Пашинян передав інформацію про події у військових операціях в Нагірному Карабасі. Зокрема, він розповів про участь турецьких військових" у конфлікті з Азербайджаном, сторону якого вони підтримують.

Нагадаємо, раніше президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що ситуація в Нагірному Карабасі може стати новою великою проблемою аж до того, що Кавказ може перетворитися в Сирію.

Зазначимо, раніше азербайджанська сторона повідомила, що через військовий конфлікт в Нагірному Карабасі загинули 22 мирних жителів. Поранені 74 людини.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією загострився з 27 вересня. Обидві сторони заявляють про досягнуті успіхи та значні втрати противника.