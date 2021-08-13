Меркель перед візитом в Україну відвідає Росію

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, перед візитом в Україну, відвідає РФ. Візит відбудеться 20 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт на брифінгу 13 серпня оголосив цю інформацію.
"У п'ятницю 20 серпня канцлер відвідає Москву, подробиці програми ми повідомимо вам на початку наступного тижня", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва 22 серпня.
В Офісі президента України уточнили, що темами переговорів будуть запуск російського газопроводу "Північний потік-2", а також ситуація на Донбасі.
У той же час в ОП розповіли, чи залишиться Меркель на саміт "Кримської платформи" 23 серпня.