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Меркель відкинула пропозицію США направити кораблі в Керченську протоку

Новини » Політика    07.03.2019 - 21:10
Меркель відкинула пропозицію США направити кораблі в Керченську протоку
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель сказала, що розгляне можливість проведення таких спільних маневрів ВМС ФРН та Франції і відмовилася

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинула в лютому пропозицію віце-президента США Майкла Пенси направити військові кораблі ФРН через Керченську протоку, щоб продемонструвати Росії жорстку позицію Заходу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

На Мюнхенській конференції з безпеки Пенс запропонував Меркель направити військові кораблі через протоку. Меркель сказала, що розгляне можливість одноразового проведення таких спільних маневрів ВМС ФРН і Франції. Однак у кінцевому результаті, зазначає Bloomberg, канцлер ФРН відкинула пропозицію Пенса. Вона послалася на позицію президента України Петра Порошенка, який вважав таку міру недостатньою.

Пізніше влада Франції також відмовився направити військові кораблі в Керченську протоку.

Відзначимо, 25 листопада, Росія напала на українські кораблі, в результаті чого були захоплені три українських корабля і 24 військовослужбовців. Після цього НАТО і ЄС неодноразово закликали РФ звільнити українських моряків.

Раніше РБК-Україна писало, що президент РФ Володимир Путін погодився допустити німецьких і французьких фахівців до Керченської протоки.

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