Меркель засудила ракетні удари по Ізраїлю і підкреслила його право на самозахист
Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху засудила ракетні удари з Сектора Газа по ізраїльських містах. Вона також підкреслило право Ізраїлю захищатися від нападів.
Про це повідомив офіційний представник Кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт.
"Канцлер рішуче засудила триваючі з Сектора Газа ракетні атаки на Ізраїль і запевнила прем'єр-міністра (Нетаньяху-ред.) в солідарності уряду Німеччини", - йдеться в прес-релізі.
Меркель також підкреслила право Ізраїлю захищатися від нападів. Вона також зазначила, що уряд Німеччини "буде і надалі рішуче протидіяти акціям протесту у ФРН, які поширюють ненависть і антисемітизм".
Нагадаємо, угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" за час ескалації конфлікту випустили по Ізраїлю більше трьох тисяч ракет. Після нетривалого затишшя обстріли з Гази поновилися.
Глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що угруповання ХАМАС збанкрутувало, а її доктрина "підземної битви" провалилася. Однак армія Ізраїлю повинна бути напоготові, очікується продовження боїв.