Меркель звинуватила Росію в розвалі ракетного договору

Канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Російську Федерацію в порушенні Договору про ракети середньої і меншої дальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське видання Delfi.

Також Меркель зазначила, що офіційний Берлін відчуває жаль за порушення Російською Федерацією договору про РСМД. При цьому вона додала, що Німеччина продовжить роботу з партнерами по НАТО для того, щоб запобігти гонку озброєнь.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 серпня офіційно припинив дію ДРСМД між Росією і США. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майкл Помпео підкреслював, що Вашингтон офіційно виходить з договору. Він нагадав, що США давали Російської Федерації шість місяців, щоб повернутися до виконання договору про ракети. "США не будуть залишатися учасниками договору, коли інші порушують його. Росія несе виключну відповідальність", - написав він.

Крім того, міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) вимагали від Російської Федерації дотримуватися умов договору про ракети середньої і малої дальності. Крім того, Європейський парламент засудив порушення РФ ракетного договору і закликав Росію повернутися до повного виконання обов'язків за договором.