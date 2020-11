Меркель назвала терміни реєстрації вакцини від коронавірусу в Європі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що вакцина від коронавірусу може бути зареєстрована в Європі в грудні цього року або на початку наступного року. За її словами, останні новини про розробку вакцини "вселяють великий оптимізм".

Відповідне звернення виклав представник німецького уряду Штеффен Зайберт в Twitter.

Також Єврокомісія вже уклала рамкові угоди про постачання вакцини з низкою виробників, зокрема з фармкомпанією BioNTech-Pfizer.

"Ми очікуємо реєстрацію в Європі в грудні або незабаром після початку наступного року", - повідомила канцлер. Потім в Європі почнеться процес вакцинації.

