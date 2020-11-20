Меркель назвала терміни реєстрації вакцини від коронавірусу в Європі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що вакцина від коронавірусу може бути зареєстрована в Європі в грудні цього року або на початку наступного року. За її словами, останні новини про розробку вакцини "вселяють великий оптимізм".
Відповідне звернення виклав представник німецького уряду Штеффен Зайберт в Twitter.
Також Єврокомісія вже уклала рамкові угоди про постачання вакцини з низкою виробників, зокрема з фармкомпанією BioNTech-Pfizer.
"Ми очікуємо реєстрацію в Європі в грудні або незабаром після початку наступного року", - повідомила канцлер. Потім в Європі почнеться процес вакцинації.
For more than 100 days, Belarusian authorities have engaged in sustained and egregious abuses of human rights against the Belarusian people. Time to stop the violence, release the detained, respect human rights, and conduct a dialogue with Belarusian society.— Cale Brown (@StateDeputySPOX) November 19, 2020
Нагадаємо, 18 листопада глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу. В рамках цього механізму Україна безкоштовно отримає кількість доз вакцини для 4 млн населення.
Раніше РБК-Україна писало, що в Китаї проходять випробування п'ять зразків вакцини від коронавірусу. Всі вони знаходяться на третій фазі досліджень.