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Меркель назвала сроки регистрации вакцины от коронавируса в Европе

Европа, Пятница 20 ноября 2020 03:13
Меркель назвала сроки регистрации вакцины от коронавируса в Европе
Фото: вакцина (pexels)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в Европе в декабре этого года или в начале следующего года. По ее словам, последние новости о разработках вакцины "вселяют большой оптимизм".

Соответствующее обращение выложил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter.

Также Еврокомиссия уже заключила рамочные соглашения о поставках вакцины с рядом производителей, в частности с фармкомпанией BioNTech-Pfizer.

"Мы ожидаем регистрацию в Европе в декабре или вскоре после начала следующего года", - сообщила канцлер. Затем в Европе начнется процесс вакцинации.

Напомним, 18 ноября глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. В рамках этого механизма Украина бесплатно получит количество доз вакцины для 4 млн населения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Китае проходят испытания пять образцов вакцины от коронавируса. Все они находятся на третьей фазе исследований.

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Новости Украины В мире ВакцинаКоронавирусАнгела Меркель

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