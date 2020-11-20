Меркель назвала сроки регистрации вакцины от коронавируса в Европе

Фото: вакцина (pexels)

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в Европе в декабре этого года или в начале следующего года. По ее словам, последние новости о разработках вакцины "вселяют большой оптимизм".

Соответствующее обращение выложил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter.

Также Еврокомиссия уже заключила рамочные соглашения о поставках вакцины с рядом производителей, в частности с фармкомпанией BioNTech-Pfizer.



"Мы ожидаем регистрацию в Европе в декабре или вскоре после начала следующего года", - сообщила канцлер. Затем в Европе начнется процесс вакцинации.



Die Nachrichten der letzten Tage zur Entwicklung eines Impfstoffs stimmen sehr zuversichtlich. Wir rechnen in Europa mit Zulassungen im Dezember oder schnell nach der Jahreswende.– Kanzlerin #Merkel zum #Impfen – und zum europäischen Austausch zwischen den #CoronaWarnApps #EUCO: pic.twitter.com/NJybwLt7KG — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 19, 2020

Напомним, 18 ноября глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. В рамках этого механизма Украина бесплатно получит количество доз вакцины для 4 млн населения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Китае проходят испытания пять образцов вакцины от коронавируса. Все они находятся на третьей фазе исследований.