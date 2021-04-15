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Меркель має намір завтра приєднатися до переговорів Зеленського з Макрона

Автор: Владислав Красінський

Канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір по відеозв'язку приєднатися до зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело

За словами джерела, на сьогодні планується, що німецький канцлер віддалено візьме участь в переговорах, зустріч президентів України і Франції буде очною. Таким чином, переговори будуть тристоронніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відвідає Францію 16 квітня, і президент Еммануель Макрон прийме його в Єлисейському палаці.

Як анонсував Париж, зустріч лідерів обох країн має початися о 13:15 за місцевим часом, тобто о 14:15 за Києвом. Вона пройде у формі обіду.

Макрон разом з Меркель є посередниками в мирному врегулюванні військового конфлікту на Донбасі в рамках чотиристороннього діалогу з Росією та Україною - нормандського формату.

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Новини України Володимир ЗеленськийАнгела МеркельЕммануель Макрон
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