Меркель сподівається, що позиція за Brexit буде узгоджена до саміту ЄС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що політики Великобританії узгодять єдину позицію по Brexit, яку британська прем'єр-міністр Тереза Мей зможе представити на саміті ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, у Німеччині висловили надію, що Тереза Мей представить до середи вже узгоджену позицію.

"Ми сподіваємося, що інтенсивна дискусія у Лондоні може призвести до майбутньої середи, коли ми зберемося на наш позачерговий саміт, до формулювання позиції, яку британський прем'єр-міністр Тереза Мей зможе представити нам, і яку ми зможемо обговорити", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати британського парламенту більшістю голосів проголосували за те, щоб змусити прем'єр-міністра попросити продовжити процес Brexit, щоб уникнути сценарію виходу країни з Євросоюзу без відсутності угод.

Так, законопроект, висунутий Іветт Купер з лейбористської партії, був прийнятий палатою громад всього за один день. Однак, це рішення має бути схвалено палатою лордів, перш ніж воно стане законом. ЄС також повинен вирішити, чи надавати якесь продовження по Brexit.